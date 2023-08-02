Центризбирком признал Наталью Локтионову избранным нардепом. Фото: ЦИК

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Ракурс

Фракція «Слуги народу» у Верховній Раді поповниться новим народним депутатом.

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Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову обраною народним депутатом від партії «Слуга народу». ЦВК отримала постанову Верховної Ради від 27 липня 2023 року, яка достроково припиняє повноваження нардепа Юрія Арістова. Він був обраний на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року. Про це 2 липня повідомила прес-служба Центрвиборчкому.

Зазначається, що Локтіонова була наступного за черговістю кандидатів у виборчому списку «слуг» — під № 146. Її було обрано до парламенту на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Нагадаємо, народний депутат Юрій Арістов під час масштабної війни з росією знайшов час для відпочинку за кордоном й у липні злітав на Мальдіви, де провів час у розкішному готелі. Це призвело до серйозного скандалу, а 27 липня Верховна Рада припинила депутатські повноваження Арістова. Крім того, Державне бюро розслідувань повідомило політику про підозру у внесенні до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей.