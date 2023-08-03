Британский концерн BAE Systems благодаря войне в Украине набрал пакет заказов в 84 млрд долл. - Times

https://racurs.ua/n185786-britanskiy-koncern-bae-systems-blagodarya-voyne-v-ukraine-nabral-paket-zakazov-v-84-mlrd-doll.html

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Британський військово-промисловий концерн BAE Systems завдяки війні в Україні набрав рекордний для себе пакет замовлень на 66 млрд фунтів стерлінгів (84 млрд дол.). Головні нові замовники — країни, які доозброюються та заповнюють арсенали після передачі зброї Україні.

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Як повідомляє газета Times, про рекордний пакет замовлень BAE Systems відзвітувала в середу в скоригованому прогнозі прибутку на цей рік.

Тільки за останні півроку концерн отримав замовлення на 21 млрд фунтів, у тому числі замовлення на сотні бойових машин на 1,8 млрд фунтів від Чехії, замовлення на 3,7 млрд фунтів на обслуговування винищувачів Typhoon від 2 Сау і 2 від Великої Британії на нові підводні човни.

Крім того, британське міністерство оборони раніше замовило у BAE Systems снаряди калібру 155 мм і інші боєприпаси на 280 млн фунтів замість відданих Україні.

Замовлення від самої України на загальному фоні невеликі, але BAE Systems раніше оголосив, що збирається побудувати там центр виробництва і ремонту танків і артилерії, і глава концерну Чарльз Вудберн 2 серпня сказав, що справа з цим центром рухається: поки йдуть переговори. Потім британці мають намір почати працювати з місцевим партнером.

BAE Systems виробляє широкий асортимент озброєнь, від атомних підводних човнів і винищувачів Typhoon до боєприпасів.