В Одессе поймали мразь из "Партии Шария", которая передавала россиянам цели для воздушных ударов по городу

https://racurs.ua/n185794-v-odesse-poymali-mraz-iz-partii-shariya-kotoraya-peredavala-rossiyanam-celi-dlya-vozdushnyh.html

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СБУ затримала в Одесі юрисконсульта «Партії Шарія», який працював на російську військову розвідку.

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Він відстежував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, звітував про наслідки «прильотів» ракет та ударів дронами-камікадзе.

Зрадник є приватним юристом, раніше колишнім помічником-консультантом кількох депутатів із фракції «Партії Шарію» в одній із райрад Одеської області.

Після повномасштабного вторгнення рф він разом із дружиною виїхав до окупованого Сімферополя.

Там одесит був завербований російськими спецслужбами. І після цього повернувся в Одесу для збору розвідданих. Він мав оперативний псевдонім Diezel.

Дружина зрадника зараз проживає в Санкт-Петербурзі і також співпрацює з окупантами, отримуючи щомісячну платню.

Наразі одесит перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.