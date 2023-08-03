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В Одессе поймали мразь из "Партии Шария", которая передавала россиянам цели для воздушных ударов по городу
В Одессе поймали мразь из «Партии Шария», которая передавала россиянам цели для воздушных ударов по городуhttps://racurs.ua/n185794-v-odesse-poymali-mraz-iz-partii-shariya-kotoraya-peredavala-rossiyanam-celi-dlya-vozdushnyh.htmlРакурс
СБУ затримала в Одесі юрисконсульта «Партії Шарія», який працював на російську військову розвідку.
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Він відстежував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, звітував про наслідки «прильотів» ракет та ударів дронами-камікадзе.
Зрадник є приватним юристом, раніше колишнім помічником-консультантом кількох депутатів із фракції «Партії Шарію» в одній із райрад Одеської області.
Після повномасштабного вторгнення рф він разом із дружиною виїхав до окупованого Сімферополя.
Там одесит був завербований російськими спецслужбами. І після цього повернувся в Одесу для збору розвідданих. Він мав оперативний псевдонім Diezel.
Дружина зрадника зараз проживає в Санкт-Петербурзі і також співпрацює з окупантами, отримуючи щомісячну платню.
Наразі одесит перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.