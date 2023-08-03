Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Одессе поймали мразь из "Партии Шария", которая передавала россиянам цели для воздушных ударов по городу

В Одессе поймали мразь из «Партии Шария», которая передавала россиянам цели для воздушных ударов по городу

3 авг 2023, 10:31
999

СБУ затримала в Одесі юрисконсульта «Партії Шарія», який працював на російську військову розвідку.


.

Він відстежував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, звітував про наслідки «прильотів» ракет та ударів дронами-камікадзе.

Зрадник є приватним юристом, раніше колишнім помічником-консультантом кількох депутатів із фракції «Партії Шарію» в одній із райрад Одеської області.

Після повномасштабного вторгнення рф він разом із дружиною виїхав до окупованого Сімферополя.

Там одесит був завербований російськими спецслужбами. І після цього повернувся в Одесу для збору розвідданих. Він мав оперативний псевдонім Diezel.

Дружина зрадника зараз проживає в Санкт-Петербурзі і також співпрацює з окупантами, отримуючи щомісячну платню.

Наразі одесит перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Російська падлюка, яка зливала інформацію про Одесу

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров