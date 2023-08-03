Politico назвало возможные даты и места переговоров по Украине

https://racurs.ua/n185808-politico-nazvalo-vozmojnye-daty-i-mesta-peregovorov-po-ukraine.html

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Світові лідери можуть обговорити Україну на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй або під час саміту «Групи двадцяти» (G20) в Індії. Обидва заходи заплановані на вересень.

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Про це пише видання Politico.

Зустріч світових лідерів щодо України стане наступним кроком після саміту політичних радників у Копенгагені. Ймовірно, буде ухвалена спільна заява глав держав. Київ розглядає цю зустріч як «попередницею» мирного саміту, який анонсувала раніше.

За словами західних чиновників, зустріч на рівні глав держав може пройти на полях вересневої Генеральної асамблеї ООН або у рамках саміту G20 в Індії, який запланований на 9−10 вересня.

Окрім цього, 5−6 серпня у Саудівській Аравії пройде зустріч, присвячена питанням миру в Україні. На саміт було запрошено до 30-ти країн, що розвиваються, включаючи Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет і Мексику.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше представив українську «формулу миру». Вона складається з 10-ти пунктів, які покликані забезпечити радіаційну, ядерну, продовольчу та енергетичну безпеку в Україні і світі, а також звільнення всіх територій нашої держави.