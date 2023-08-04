Суд избрал меру пресечения Дональду Трампу. Фото:

https://racurs.ua/n185829-meru-presecheniya-trampu-izbral-amerikanskiy-sud.html

Ракурс

Екс-президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу обрано запобіжний захід.

.

Суд вирішив відпустили колишнього президента, бо прокурори не домоглися взяття його під варту до початку судового процесу. Запобіжний захід забороняє Трампу розголошувати факти у справі. Також мільярдер має з’являтися у суді для надання свідчень після виклику. Про це повідомив телеканал CNN.

На цьому слуханні Трамп не визнав себе винним у звинуваченнях щодо його спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року. Наступне засідання у справі екс-президента призначене на 28 серпня, всього через п’ять днів після перших республіканських президентських праймеріз.

Як відомо, на початку серпня проти Трампа висунули обвинувачення у справі про штурм Капітолія. Йому інкримінують змову з метою введення в оману США, змову з метою перешкоджання офіційному розслідуванню, перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню, змову з метою порушення прав.

Нагадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що в рамках висунутих на його адресу звинувачень йому може сумарно загрожувати 561 рік ув’язнення.

Джерело: CNN