Трамп заявив, що йому загрожує 561 рік ув'язнення

https://racurs.ua/ua/n185790-tramp-porahuvav-skilky-yomu-svityt-za-troma-spravamy.html

Ракурс

Колишній президент США Дональд Трамп повідомив, що в рамках висунутих на його адресу звинувачень йому може сумарно загрожувати 561 рік ув’язнення.

.

Про це повідомляє The Hill.

Корумпований Мін’юст шахраюватого Джо (Байдена — «Ракурс») знову незаконно висунув звинувачення проти вашого покірного слуги. За наявними відомостями, мені загрожує 561 рік в’язниці внаслідок оголошеного лівими полювання на відьом. Це шість життів, — написав Трамп в електронному листі донорам своєї передвиборчої кампанії.

У США підсудних рідко засуджують до максимальних термінів ув’язнення за всіма пунктами обвинувачення, зазначає The Hill, а терміни з різних злочинів можуть відбуватися одночасно, обмежуючи загальний час, який засуджений проводить у в’язниці.

За останні місяці Дональд Трамп став фігурантом уже трьох кримінальних справ. У квітні проти нього висунули звинувачення у фальсифікації бізнес-звітності, у червні було порушено справу про незаконне зберігання секретних документів у резиденціях колишнього президента.

На початку серпня Трамп став обвинуваченим у кримінальній справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Він заперечує провину за всіма пунктами звинувачення.

Трамп є фаворитом у боротьбі за номінацію на пост президента США від Республіканської партії на майбутніх виборах. Навіть якщо його визнають винним за будь-яким звинуваченням і відправлять у в’язницю, це не позбавить його права балотуватися в президенти США.