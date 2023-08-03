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Ракурс
Європа відновила інтерес до українських підземних сховищ газу

Європа відновила інтерес до українських підземних сховищ газу

3 сер 2023, 08:56
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Європейські компанії повертаються до активного використання українських підземних сховищ газу (ПСГ).


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Цей процес майже перервався після початку воєнних дій Московії в Україні.

Як повідомляє Оператор газотранспортної системи України, у липні до його сховищ на зберігання передано близько 590 млн кубометрів, що стало найвищим показником з лютого 2022 року.

Трейдерів приваблюють вкрай низькі ставки, а також очікувані високі ціни на газ у Європі взимку, при тому, що європейські ПСГ вже майже заповнені (на 85%).

Україна готова запропонувати іноземним компаніям до 10 млрд кубометрів потужностей, і, на думку аналітиків, закачування таких обсягів цілком можливе.

У липні 2023 року до України надійшло майже 600 млн куб. м природного газу, з яких понад 99% — до зберігання у режимах «митний склад» та short-haul. Основні обсяги були завезені для зберігання в Україні трейдерами-нерезидентами, — йдеться у повідомленні Оператор ГТС України.

Джерело: Ракурс


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