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Європа відновила інтерес до українських підземних сховищ газу
Європа відновила інтерес до українських підземних сховищ газуhttps://racurs.ua/ua/n185789-ievropa-vidnovyla-interes-do-ukrayinskyh-pidzemnyh-shovysch-gazu.htmlРакурс
Європейські компанії повертаються до активного використання українських підземних сховищ газу (ПСГ).
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Цей процес майже перервався після початку воєнних дій Московії в Україні.
Як повідомляє Оператор газотранспортної системи України, у липні до його сховищ на зберігання передано близько 590 млн кубометрів, що стало найвищим показником з лютого 2022 року.
Трейдерів приваблюють вкрай низькі ставки, а також очікувані високі ціни на газ у Європі взимку, при тому, що європейські ПСГ вже майже заповнені (на 85%).
Україна готова запропонувати іноземним компаніям до 10 млрд кубометрів потужностей, і, на думку аналітиків, закачування таких обсягів цілком можливе.
У липні 2023 року до України надійшло майже 600 млн куб. м природного газу, з яких понад 99% — до зберігання у режимах «митний склад» та short-haul. Основні обсяги були завезені для зберігання в Україні трейдерами-нерезидентами, — йдеться у повідомленні Оператор ГТС України.