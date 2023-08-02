Трамп став обвинуваченим у третій кримінальній справі — про штурм Капітолія

https://racurs.ua/ua/n185748-tramp-stav-obvynuvachenym-u-tretiy-kryminalniy-spravi-pro-shturm-kapitoliya.html

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Проти колишнього президента США Дональда Трампа офіційно висунуто звинувачення у кримінальній справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

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Про це стало відомо із документа, опублікованого спеціальним незалежним прокурором Джеком Смітом. На підтримку звинувачення проголосувало велике федеральне журі, повідомляє BBC.

Трампа звинувачують за чотирма статтями:

змові з метою обману держави;

змові з метою перешкодити офіційній процедурі;

спробі перешкодити офіційній процедурі;

змові з метою порушення прав.

На думку обвинувачів, Трамп знав, що твердження про його перемогу над Джо Байденом хибні, проте повторював їх, щоб створити в американському суспільстві «напружену атмосферу недовіри та гніву» та «підірвати довіру суспільства до процедури виборів», передає Reuters.

У документі прямо стверджується, що Трамп, на думку прокурорів, «мав намір залишитися при владі, попри поразку» на виборах, пише The New York Times.

Разом з колишнім президентом звинувачення висунуто ще шістьом неназваним людям, у тому числі адвокатам, які «поширювали необґрунтовані заяви про фальсифікації».

У обвинувальному висновку Сміт підкреслює, що Трамп називав ці виступи «шаленими», але брав участь у їхньому поширенні.

3 серпня Трамп має здатися поліції Вашингтона і постати перед суддею, яка визначить запобіжний захід.

Республіканець Трамп програв президентські вибори демократу Джо Байдену у листопаді 2020 року. Трамп кілька місяців відмовлявся визнати поразку, розповсюджуючи непідтверджені заяви про фальсифікації. 6 січня 2021 року, у день затвердження результатів Конгресом, натовп прихильників Трампа увірвався до Капітолія, зірвавши засідання.

Це вже третя кримінальна справа проти Трампа. У квітні Велике журі округу Манхеттен підтримало звинувачення у фальсифікації бізнес-звітності, а у червні прокурор Сміт порушив справу через незаконне зберігання секретних документів у резиденціях Трампа.

Трамп є фаворитом у боротьбі за номінацію на пост президента від Республіканської партії на майбутніх виборах. Навіть якщо його визнають винним за будь-яким звинуваченням і відправлять у в’язницю, це не позбавить його права балотуватися в президенти США.