Нічна атака "шахедів" - над Києвом і околицями збиті усі дрони, в портах на Дунаї спалахнули пожежі

https://racurs.ua/ua/n185747-nichna-ataka-shahediv-nad-kyievom-i-okolycyamy-zbyti-usi-drony-v-portah-na-dunayi-spalahnuly.html

Ракурс

Нічну атаку «шахедами» провели російські воєнні злочинці.

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Голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер повідомляє, що в результаті російського удару цієї ночі дронами по портах на Дунаї там спалахнули пожежі і пошкоджено елеватор.

Станом на 5.30 даних про постраждалих не надходило. Остаточні дані і результати бойової роботи будуть від військового командування, — йдеться у повідомленні Кіпера в Телеграмі.

Влада Києва сповіщає, що всі дрони-камікадзе, що летіли на столицю, були збиті, і жертв і постраждалих серед киян немає.

Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Однак силами та засобами ППО всі повітряні цілі — понад 10 БПЛА — були своєчасно виявлені та знищені", — рапортує голова міської військової адміністрації Сергій Попко.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляє через Телеграм, що в трьох районах міста впали уламки збитих безпілотників, але серйозних руйнувань немає: в одному місці пошкоджено нежитлове приміщення, в іншому — спалахнуло дерево.