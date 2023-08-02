Ночная атака «шахедов» — над Киевом и окрестностями сбиты все дроны, в портах на Дунае вспыхнули пожары

https://racurs.ua/n185747-nochnaya-ataka-shahedov-nad-kievom-i-okrestnostyami-sbity-vse-drony-v-portah-na-dunae.html

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Нічну атаку «шахедами» провели російські воєнні злочинці.

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Голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер повідомляє, що в результаті російського удару цієї ночі дронами по портах на Дунаї там спалахнули пожежі і пошкоджено елеватор.

Станом на 5.30 даних про постраждалих не надходило. Остаточні дані і результати бойової роботи будуть від військового командування, — йдеться у повідомленні Кіпера в Телеграмі.

Влада Києва сповіщає, що всі дрони-камікадзе, що летіли на столицю, були збиті, і жертв і постраждалих серед киян немає.

Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Однак силами та засобами ППО всі повітряні цілі — понад 10 БПЛА — були своєчасно виявлені та знищені", — рапортує голова міської військової адміністрації Сергій Попко.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляє через Телеграм, що в трьох районах міста впали уламки збитих безпілотників, але серйозних руйнувань немає: в одному місці пошкоджено нежитлове приміщення, в іншому — спалахнуло дерево.