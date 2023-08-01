От 20 до 50 тыс. украинцев потеряли одну или несколько конечностей с начала войны - The Wall Street Journal

https://racurs.ua/n185746-ot-20-do-50-tys-ukraincev-poteryali-odnu-ili-neskolko-konechnostey-s-nachala-voyny-the-wall.html

Ракурс

Від 20 до 50 тисяч українців втратили одну чи кілька кінцівок із початку війни.

.

Про це пише The Wall Street Journal, зазначаючи, що ці цифри можна порівняти з Першою світовою війною. Тоді ампутації зазнали близько 67 тис. німців і близько 41 тис. британців. Але журналісти зазначають, що в ті роки найчастіше ампутація була єдиним способом урятувати життя.

Дані видання наводить із посиланням на київську благодійну організацію Houp Foundation та на німецького виробника протезів Ottobock. Останні, своєю чергою, спираються на дані керівництва України та компаній-партнерів.

У статті наголошується, що реальна кількість травмованих може бути ще вищою, оскільки процес протезування займає багато часу.

Видання пише, що на початку війни основними причинами ампутацій були артилерійські та ракетні обстріли. Наразі ж військовослужбовці зазнають травм, підриваючись на мінах, встановлених по всій лінії фронту.