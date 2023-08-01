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«Укрзализныця» продала в поездах особый чай, чтобы купить 13 FPV-дронов «Грим»
«Укрзализныця» продала в поездах особый чай, чтобы купить 13 FPV-дронов «Грим»https://racurs.ua/n185745-ukrzaliznycya-prodala-v-poezdah-osobyy-chay-chtoby-kupit-13-fpv-dronov-grim.htmlРакурс
Пасажири «Укрзалізниці» замовили понад 50 тис. пакетиків «Бойового» та «Розвідувального» чаю. Перевізник зібрав 279 тис. грн. Ця сума — еквівалент 13 FPV-дронів «Грім» для українських військових.
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Лідером продажів є «Бойовий» чай — 62% від загальної кількості придбаних, а основна кількість чаю (близько 40 тис. пакетиків) купується безпосередньо в поїзді під час мандрівки.
Найбільше ж полюбляють наш спеціальний чай пасажири поїзда № 105/106 сполученням Київ — Одеса — на цьому поїзді купили найбільшу кількість пакетиків у порівнянні зі всіма іншими поїздами.
В поїздах доступна спеціальна чайна колекція, яка допомагає зібрати гроші на закупівлю дронів для Збройних сил України.
5,5 гривень з кожного пакетика чаю перераховуються через платформу UNITED24 на закупівлю FPV-дронів «Грім» українського виробництва.
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