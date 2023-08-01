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В мою семью пришла болезнь - "слуга" Холодов объяснил, почему составляет мандат нардепа
В мою семью пришла болезнь — «слуга» Холодов объяснил, почему слагает мандат нардепаhttps://racurs.ua/n185744-v-mou-semu-prishla-bolezn-sluga-holodov-obyasnil-pochemu-slagaet-mandat-nardepa.htmlРакурс
Андрій Холодов направив фракції «Слуга народу» звернення з поясненням причин подання ним заяви про складання депутатських повноважень. В партії опублікували це пояснення.
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Холодов пояснив, що він надалі не може «суміщати обов’язки глави сім’ї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради».
Тому я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата, щоб моє місце зайняла людина, яка може цілком присвятити себе цій роботі, — написав нардеп.
Верховна Рада планує розглянути його заяву найближчого пленарного засідання.
31 липня нардеп від «Слуги народу» Андрій Холодов написав заяву про складання повноважень депутата. Ще в січні він виїхав за кордон і з того часу не повертався й не брав участі у засіданнях Верховної Ради. За даними «Схем», Холодов перебуває із сім'єю на Кіпрі, де має сімейний особняк.
Голова партії Олена Шуляк повідомила, що його виключили зі «Слуги народу».
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