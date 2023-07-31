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Ракурс
"Слугу" Холодова вигнали з партії

«Слугу» Холодова вигнали з партії

31 лип 2023, 18:54
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Нардепа Андрія Холодова виключили зі «Слуги народу».


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Про це 31 липня повідомила голова партії Олена Шуляк. Раніше він написав заяву про складання депутатського мандату.

До Верховної Ради у понеділок надійшла заява народного депутата від «Слуги народу» Холодова про складання повноважень. Спікер Руслан Стефанчук пообіцяв, що її розглянуть на найближчому засіданні парламенту.

Раніше журналісти «Схем» з’ясували, що Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався.

Журналісти зʼясували, що Холодов перебуває з сім'єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток, а ще розбудовує сімейний бізнес — його дружина стала співвласницею салону краси у Відні.

Джерело: Ракурс


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