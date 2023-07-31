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Влада оприлюднила фото зруйнованої лабораторії університету у Кривого Розі
Влада оприлюднила фото зруйнованої лабораторії університету у Кривого Розіhttps://racurs.ua/ua/n185692-vlada-opryludnyla-foto-zruynovanoyi-laboratoriyi-universytetu-u-kryvogo-rozi.htmlРакурс
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оприлюднив фото зруйнованої лабораторії освітнього закладу Кривого Рогу, куди влучила ракета.
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З-під завалів цієї будівлі дістали тіло працівниці — вона стала шостою за сьогодні жертвою російської атаки по місту.
Нагадаємо, уранці 31 липня московські виродки вдарили по місту балістикою і влучили в освітній заклад та панельний житловий будинок. Станом на 18.00 шестеро загиблих та понад 70 поранених. Влада міста вважає, що під завалами ще можуть бути люди.
Повністю зруйновано поверхи житлового будинку з четвертого по девʼятий. У зруйнованому підʼїзді будинку падали частини конструкції.
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