Власти обнародовали фото разрушенной лаборатории университета в Кривом Роге

https://racurs.ua/n185692-vlasti-obnarodovali-foto-razrushennoy-laboratorii-universiteta-v-krivom-roge.html

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Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оприлюднив фото зруйнованої лабораторії освітнього закладу Кривого Рогу, куди влучила ракета.

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З-під завалів цієї будівлі дістали тіло працівниці — вона стала шостою за сьогодні жертвою російської атаки по місту.

Нагадаємо, уранці 31 липня московські виродки вдарили по місту балістикою і влучили в освітній заклад та панельний житловий будинок. Станом на 18.00 шестеро загиблих та понад 70 поранених. Влада міста вважає, що під завалами ще можуть бути люди.

Повністю зруйновано поверхи житлового будинку з четвертого по девʼятий. У зруйнованому підʼїзді будинку падали частини конструкції.