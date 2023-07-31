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Ракурс
Власти обнародовали фото разрушенной лаборатории университета в Кривом Роге

Власти обнародовали фото разрушенной лаборатории университета в Кривом Роге

31 июл 2023, 18:48
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Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оприлюднив фото зруйнованої лабораторії освітнього закладу Кривого Рогу, куди влучила ракета.


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З-під завалів цієї будівлі дістали тіло працівниці — вона стала шостою за сьогодні жертвою російської атаки по місту.

Влада оприлюднила фото зруйнованої лабораторії університету у Кривого Розі

Нагадаємо, уранці 31 липня московські виродки вдарили по місту балістикою і влучили в освітній заклад та панельний житловий будинок. Станом на 18.00 шестеро загиблих та понад 70 поранених. Влада міста вважає, що під завалами ще можуть бути люди.

Повністю зруйновано поверхи житлового будинку з четвертого по девʼятий. У зруйнованому підʼїзді будинку падали частини конструкції.

Источник: Ракурс


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