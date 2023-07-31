Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский показал видео с места удара рашистов по дому в Кривом Роге, число раненых выросло

Зеленский показал видео с места удара рашистов по дому в Кривом Роге, число раненых выросло

31 июл 2023, 17:28
999

У Кривому Розі вже 73 постраждалих. У лікарнях у стаціонарі — 22 поранених, у тому числі двоє дітей. Двоє людей у тяжкому стані. Загиблих пʼятеро, у тому числі дівчинка 10 років.


.

1 серпня у місті оголошено день жалоби, повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Нагадаємо, уранці 31 липня московські виродки вдарили по місту балістикою і влучили у школу та панельний житловий будинок.

Повністю зруйновано поверхи житлового будинку з четвертого по девʼятий. Роботи складні: у зруйнованому підʼїзді будинку падали частини конструкції. Мішенню терористів була також будівля університету й адмінбудівля, — так президент України прокоментував відновлювальні роботи на місці злочину російських виродків у Кривому Розі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров