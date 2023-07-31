Зеленский показал видео с места удара рашистов по дому в Кривом Роге, число раненых выросло

https://racurs.ua/n185688-zelenskiy-pokazal-video-s-mesta-udara-rashistov-po-domu-v-krivom-roge-chislo-ranenyh-vyroslo.html

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У Кривому Розі вже 73 постраждалих. У лікарнях у стаціонарі — 22 поранених, у тому числі двоє дітей. Двоє людей у тяжкому стані. Загиблих пʼятеро, у тому числі дівчинка 10 років.

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1 серпня у місті оголошено день жалоби, повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Нагадаємо, уранці 31 липня московські виродки вдарили по місту балістикою і влучили у школу та панельний житловий будинок.