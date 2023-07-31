Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский показал видео с места удара рашистов по дому в Кривом Роге, число раненых выросло
Зеленский показал видео с места удара рашистов по дому в Кривом Роге, число раненых вырослоhttps://racurs.ua/n185688-zelenskiy-pokazal-video-s-mesta-udara-rashistov-po-domu-v-krivom-roge-chislo-ranenyh-vyroslo.htmlРакурс
У Кривому Розі вже 73 постраждалих. У лікарнях у стаціонарі — 22 поранених, у тому числі двоє дітей. Двоє людей у тяжкому стані. Загиблих пʼятеро, у тому числі дівчинка 10 років.
.
1 серпня у місті оголошено день жалоби, повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Нагадаємо, уранці 31 липня московські виродки вдарили по місту балістикою і влучили у школу та панельний житловий будинок.
Повністю зруйновано поверхи житлового будинку з четвертого по девʼятий. Роботи складні: у зруйнованому підʼїзді будинку падали частини конструкції. Мішенню терористів була також будівля університету й адмінбудівля, — так президент України прокоментував відновлювальні роботи на місці злочину російських виродків у Кривому Розі.
Читайте также
Как ты, наш защитник? — как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Водогоны с насосными станциями быстрее всего обеспечат подачу воды для юга страны — Юрий Ландау, «Укргидропроект»
У нас не было бы таких потерь, или Как правильно возвращаться с войны
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...