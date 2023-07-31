Если бы не зашла в ванную – меня бы уже не было: жители "панельки" в Кривом Роге рассказали о прилетах российских ракет

https://racurs.ua/n185682-esli-by-ne-zashla-v-vannuu-menya-by-uje-ne-bylo-jiteli-panelki-v-krivom-roge-rasskazali.html

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Через російський теракт у Кривому Розі відомо про п’ятьох загиблих, серед яких 10-річна дівчинка. Вона разом із мамою жили на восьмому поверсі, куди вранці прилетіла ракета.

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Також відомо про 53 поранених, серед них п’ятеро дітей. Троє з постраждалих у тяжкому стані.

Опівдні 31 липня під час пошуково-рятувальної роботи стався обвал пошкодженого будинку, під уламками бетону можуть бути ще люди.

З понівеченої багатоповерхівки у Кривому Розі самотужки вибралося майже 150 мешканців

Ще тридцятьом допомогли вийти на вулицю рятувальники. Вони розповідають журналістам свої історії. Одна із жінок з панельного будинку, в який влучили російські покидьки, помітила перший вибух і мерщій відбігла у ванну. Це врятувало її життя, адже за мить більша частина її квартири провалилася після влучання. Жінці вдалося з ванної вийти у під’їзд через незаблоковані вибухом вхідні двері.

За попередніми даними, армія рф застосувала для удару балістичне озброєння, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.