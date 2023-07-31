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Якби не зайшла у ванну – мене б уже не було: мешканці "панельки" у Кривому Розі розповіли про прильоти російських ракет
Якби не зайшла у ванну — мене б уже не було: мешканці «панельки» у Кривому Розі розповіли про прильоти російських ракет (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n185682-yakby-ne-zayshla-u-vannu-mene-b-uje-ne-bulo-meshkanci-panelky-u-kryvomu-rozi-rozpovily-pro.htmlРакурс
Через російський теракт у Кривому Розі відомо про п’ятьох загиблих, серед яких 10-річна дівчинка. Вона разом із мамою жили на восьмому поверсі, куди вранці прилетіла ракета.
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Також відомо про 53 поранених, серед них п’ятеро дітей. Троє з постраждалих у тяжкому стані.
Опівдні 31 липня під час пошуково-рятувальної роботи стався обвал пошкодженого будинку, під уламками бетону можуть бути ще люди.
З понівеченої багатоповерхівки у Кривому Розі самотужки вибралося майже 150 мешканців
Ще тридцятьом допомогли вийти на вулицю рятувальники. Вони розповідають журналістам свої історії. Одна із жінок з панельного будинку, в який влучили російські покидьки, помітила перший вибух і мерщій відбігла у ванну. Це врятувало її життя, адже за мить більша частина її квартири провалилася після влучання. Жінці вдалося з ванної вийти у під’їзд через незаблоковані вибухом вхідні двері.
За попередніми даними, армія рф застосувала для удару балістичне озброєння, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
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