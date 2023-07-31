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Ракурс
Зеленський показав відео з місця удару рашистів по будинку в Кривому Розі, кількість поранених зросла

Зеленський показав відео з місця удару рашистів по будинку в Кривому Розі, кількість поранених зросла

31 лип 2023, 17:28
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У Кривому Розі вже 73 постраждалих. У лікарнях у стаціонарі — 22 поранених, у тому числі двоє дітей. Двоє людей у тяжкому стані. Загиблих пʼятеро, у тому числі дівчинка 10 років.


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1 серпня у місті оголошено день жалоби, повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Нагадаємо, уранці 31 липня московські виродки вдарили по місту балістикою і влучили у школу та панельний житловий будинок.

Повністю зруйновано поверхи житлового будинку з четвертого по девʼятий. Роботи складні: у зруйнованому підʼїзді будинку падали частини конструкції. Мішенню терористів була також будівля університету й адмінбудівля, — так президент України прокоментував відновлювальні роботи на місці злочину російських виродків у Кривому Розі.

Джерело: Ракурс


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