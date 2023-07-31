Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленський показав відео з місця удару рашистів по будинку в Кривому Розі, кількість поранених зросла
Зеленський показав відео з місця удару рашистів по будинку в Кривому Розі, кількість поранених зрослаhttps://racurs.ua/ua/n185688-zelenskyy-pokazav-video-z-miscya-udaru-rashystiv-po-budynku-v-kryvomu-rozi-kilkist-poranenyh-zrosla.htmlРакурс
У Кривому Розі вже 73 постраждалих. У лікарнях у стаціонарі — 22 поранених, у тому числі двоє дітей. Двоє людей у тяжкому стані. Загиблих пʼятеро, у тому числі дівчинка 10 років.
.
1 серпня у місті оголошено день жалоби, повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Нагадаємо, уранці 31 липня московські виродки вдарили по місту балістикою і влучили у школу та панельний житловий будинок.
Повністю зруйновано поверхи житлового будинку з четвертого по девʼятий. Роботи складні: у зруйнованому підʼїзді будинку падали частини конструкції. Мішенню терористів була також будівля університету й адмінбудівля, — так президент України прокоментував відновлювальні роботи на місці злочину російських виродків у Кривому Розі.
Читайте також
Як ти, наш захиснику? — як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Водогони з насосними станціями якнайшвидше забезпечать подачу води для півдня країни — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропроект»
У нас не було би таких втрат, або Як правильно повертатися з війни
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...