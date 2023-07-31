Зеленський показав відео з місця удару рашистів по будинку в Кривому Розі, кількість поранених зросла

https://racurs.ua/ua/n185688-zelenskyy-pokazav-video-z-miscya-udaru-rashystiv-po-budynku-v-kryvomu-rozi-kilkist-poranenyh-zrosla.html

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У Кривому Розі вже 73 постраждалих. У лікарнях у стаціонарі — 22 поранених, у тому числі двоє дітей. Двоє людей у тяжкому стані. Загиблих пʼятеро, у тому числі дівчинка 10 років.

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1 серпня у місті оголошено день жалоби, повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Нагадаємо, уранці 31 липня московські виродки вдарили по місту балістикою і влучили у школу та панельний житловий будинок.