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«Слугу» Холодова выгнали из партии
«Слугу» Холодова выгнали из партииhttps://racurs.ua/n185693-slugu-holodova-vygnali-iz-partii.htmlРакурс
Нардепа Андрія Холодова виключили зі «Слуги народу».
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Про це 31 липня повідомила голова партії Олена Шуляк. Раніше він написав заяву про складання депутатського мандату.
До Верховної Ради у понеділок надійшла заява народного депутата від «Слуги народу» Холодова про складання повноважень. Спікер Руслан Стефанчук пообіцяв, що її розглянуть на найближчому засіданні парламенту.
Раніше журналісти «Схем» з’ясували, що Холодов виїхав з України у січні 2023 року і з того часу не повертався.
Журналісти зʼясували, що Холодов перебуває з сім'єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток, а ще розбудовує сімейний бізнес — його дружина стала співвласницею салону краси у Відні.
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