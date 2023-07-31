Андрій Холодов написав заяву про складання повноважень народного депутата України

https://racurs.ua/ua/n185686-minus-sluga-narodu-sche-odyn-nardep-sklade-povnovajennya-nardepa.html

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Народний депутат України Андрій Холодов зі «Слуги народу» написав заяву про складання повноважень народного депутата України.

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Про це повідомив 31 липня спікер Ради Руслан Стефанчук.

Медіа писали, що Холодов більшу частину часу після 24 лютого 20222 року перебував за кордоном.

Він виїхав ще у січні цього року — з того часу він живе на острові Кіпр та ні разу не повертався в Україну. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

На Кіпрі Холодов має родинний маєток, де він і перебуває із сім'єю. Усього від початку повномасштабного вторгнення нардеп виїжджав з України 12 разів, а востаннє був тут 21 січня 2023 року — відтоді він жодного разу не голосував у парламенті.

Торік дружина Холодова, яка є кумою Оксани Марченко, стала співвласницею салону краси у Відні. Також їй належить салон весільних та вечірніх суконь.

У Верховній Раді заявили, що у 2023 році Холодову не надавали відпусток та не оформлювали відряджень за кордон.