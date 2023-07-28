Ще один нардеп-"слуга" виїхав з України та не повернувся

https://racurs.ua/ua/n185601-sche-odyn-nardep-sluga-vyyihav-z-ukrayiny-ta-ne-povernuvsya.html

Ракурс

Народний депутат Андрій Холодов від «Слуги народу» виїхав з України у січні 2023 року і відтоді не повертався.

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Про це повідомили 28 липня «Схеми».

За даними джерел журналістів із доступом до бази перетину кордону, востаннє Андрій Холодов був в Україні 21 січня 2023 року. Пів року він не відвідує засідання Верховної Ради і не голосує.

У січні він виїхав з країни через пункт пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією. Перед цим Холодов був в Україні 10 днів. За кордон він виїхав на авто Mercedes GLS 450.

За даними журналістів, нардеп перебуває з сім'єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток. Його дружина стала співвласницею салону краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні.

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко у коментарі «Схемам» зазначив, що він не знає, де Холодов.

У Апараті Верховної Ради розповіли, що у 2023 році відпустки народному депутату України не надавалися, відрядження за кордон не оформлювалися. З 21 січня Холодов не отримував будь-яких виплат.

У вересні 2022 року журналісти УП зустріли Холодова у Відні, біля родинного маєтку. Тоді у коментарі Холодов зазначив, що перебуває у Відні «з особистих причин». У «Слузі народу» тоді сказали, що Холодов вирушив за кордон зі «гуманітарною місією».

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про наслідки для українських високопосадовців, які під час війни виїжджають на відпочинок за кордон, і підкреслив, що вважає справедливим позбавлення їх посад.

27 липня інший нардеп з президентської партії, Юрій Арістов, здав мандат після відпочинку на Мальдівах. Він отримав за внесення неправдивих відомостей до офіційних документів. Суд обрав запобіжний захід цьому нардепу у вигляді особистого зобов’язання. Він має носити електронний браслет, здати документи та прибувати на виклик на вимогу судді та прокурора.