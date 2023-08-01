В мою родину прийшла хвороба - "слуга" Холодов пояснив, чому складає мандат нардепа

Верховна Рада планує розглянути його заяву найближчого пленарного засідання.

31 липня нардеп від «Слуги народу» Андрій Холодов написав заяву про складання повноважень депутата. Ще в січні він виїхав за кордон і з того часу не повертався й не брав участі у засіданнях Верховної Ради. За даними «Схем», Холодов перебуває із сім'єю на Кіпрі, де має сімейний особняк.

Голова партії Олена Шуляк повідомила, що його виключили зі «Слуги народу».