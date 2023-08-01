Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В мою родину прийшла хвороба - "слуга" Холодов пояснив, чому складає мандат нардепа

В мою родину прийшла хвороба — «слуга» Холодов пояснив, чому складає мандат нардепа

1 сер 2023, 22:03
999

Андрій Холодов направив фракції «Слуга народу» звернення з поясненням причин подання ним заяви про складання депутатських повноважень. В партії опублікували це пояснення.


.

Холодов пояснив, що він надалі не може «суміщати обов’язки глави сім’ї, займатись лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради».

Тому я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата, щоб моє місце зайняла людина, яка може цілком присвятити себе цій роботі, — написав нардеп.

Верховна Рада планує розглянути його заяву найближчого пленарного засідання.

31 липня нардеп від «Слуги народу» Андрій Холодов написав заяву про складання повноважень депутата. Ще в січні він виїхав за кордон і з того часу не повертався й не брав участі у засіданнях Верховної Ради. За даними «Схем», Холодов перебуває із сім'єю на Кіпрі, де має сімейний особняк.

Голова партії Олена Шуляк повідомила, що його виключили зі «Слуги народу».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів