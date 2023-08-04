Монета с изображением ЗРК Patriot. Фото: НБУ

https://racurs.ua/n185841-nacbank-vypustil-monetu-s-izobrajeniem-zrk-patriot-foto.html

Ракурс

Нова монета номіналом 10 грн з’явилася в Україні.

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Національний банк України присвятив обігову пам’ятну монету воїнам Протиповітряної оборони України. За своїми характеристиками монета ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 грн зразка 2018 року. Проте її реверс тематичний та містить військову символіку. Про це 4 серпня повідомила прес-служба Нацбанку.

На реверсі монети зображена пускова установка зенітно-ракетного комплексу Patriot на фоні стилізованого радару, що виявляє ціль. Угорі по колу міститься напис: «ППО — надійний щит України». Аверс монети є ідентичним із аверсом звичайної десятигривневої обігової монети.

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «ППО — надійний щит України» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки, — наголосили в НБУ.

Банкіри зазначили, що тираж нової монети становитиме 10 млн — це 6% від поточної кількості десятигривневих монет.

Нагадаємо, у 2023 році Національний банк України почав поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн зразків 2003—2007 років, щоб поступово замінити їх на оновлені.