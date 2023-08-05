СБУ прокомментировала удачную охоту на танкер рф в Керченском проливе

https://racurs.ua/n185859-sbu-prokommentirovala-udachnuu-ohotu-na-tanker-rf-v-kerchenskom-prolive.html

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Голова Служби безпеки України Василь Малюк 5 серпня прокоментував нещодавні атаки надводними дронами на кораблі країни-агресора росії. Нагадаємо, минулої ночі невідомі морські безпілотники пошкодили російський нафтовий танкер SIG у Керченській протоці.

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Будь-яка «бавовна», що відбувається із кораблями рф чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того — такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Тож, якщо росіяни хочуть, аби «бавовна» припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю — покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них, — заявив Малюк.

Він наголосив, що Україна стовідсотково переможе ворога у цій війні.

Нагадаємо, раніше видання NV з посиланням на джерела повідомило, що атака на російський танкер SIG ввечері 4 серпня — це спецоперація Служби безпеки України і Військово-морського флоту Збройних сил України. Атакуючий дрон ніс 450 кг тротилу. Коли він досяг цілі, сталася детонація, оскільки танкер був завантажений паливом. Танкер рф SIG був збудований у 2014 році, його маса — майже 5 тис. тон.