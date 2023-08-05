Польша и Литва согласовали совместные действия в ответ на угрозы из беларуси

https://racurs.ua/n185863-polsha-i-litva-soglasovali-sovmestnye-deystviya-v-otvet-na-ugrozy-iz-belarusi.html

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Міністри внутрішніх справ Литви та Польщі узгодили спільні дії щодо можливих провокацій і погроз з боку підконтрольної росії білорусі, які можуть виникнути у зв’язку з передислокацією російських бойовиків з так званої ПВК «Вагнера».

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Про це повідомляє видання LRT.

Керівники МВС обговорили поточну ситуацію з безпекою на кордоні з білоруссю і принципи постійної співпраці між Варшавою, Вільнюсом та іншими країнами Балтії.

Обидві сторони наголосили на ефективній і міцній польсько-литовській співпраці у сфері безпеки, — йдеться у повідомленні литовського МВС.

Також сторони обговорили механізм, який буде застосований у разі необхідності закриття всіх пунктів перетину кордону з білоруссю.

Нагадаємо, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що «вагнерівці», які перебувають на білоруській території, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО. Північноатлантичний альянс розцінюватиме провокації «вагнерівців» як дії, підтримувані росією.