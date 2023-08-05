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Ракурс
Польша и Литва согласовали совместные действия в ответ на угрозы из беларуси

Польша и Литва согласовали совместные действия в ответ на угрозы из беларуси

5 авг 2023, 10:58
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Міністри внутрішніх справ Литви та Польщі узгодили спільні дії щодо можливих провокацій і погроз з боку підконтрольної росії білорусі, які можуть виникнути у зв’язку з передислокацією російських бойовиків з так званої ПВК «Вагнера».


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Про це повідомляє видання LRT.

Керівники МВС обговорили поточну ситуацію з безпекою на кордоні з білоруссю і принципи постійної співпраці між Варшавою, Вільнюсом та іншими країнами Балтії.

Обидві сторони наголосили на ефективній і міцній польсько-литовській співпраці у сфері безпеки, — йдеться у повідомленні литовського МВС.

Також сторони обговорили механізм, який буде застосований у разі необхідності закриття всіх пунктів перетину кордону з білоруссю.

Нагадаємо, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що «вагнерівці», які перебувають на білоруській території, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО. Північноатлантичний альянс розцінюватиме провокації «вагнерівців» як дії, підтримувані росією.

Источник: Ракурс


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