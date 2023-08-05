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Ракурс
Близ Севастополя движется еще один морской беспилотник, заявили оккупанты

Близ Севастополя движется еще один морской беспилотник, заявили оккупанты

5 авг 2023, 12:20
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В акваторії поблизу тимчасово окупованого загарбницькою армією росії Севастополя рухається надводний безпілотник.


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Про це 5 серпня повідомляє видання «Крим.Реалії» з посиланням на російського очільника міста Михайла Розвожаєва.

Зі слів окупанта, зараз морський безпілотник продовжує рух.

У зв’язку з цим спецслужбами ухвалено рішення про обмеження руху яликів із Балаклави на пляжі та назад. Орієнтовно після 13.00 обмеження на рух буде знято і водний транспорт знову почне здійснювати свою роботу, — написав Развожаєв у своєму Телеграм-каналі.

Источник: Ракурс


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