Акватории черноморских портов россии объявлены зоной военной угрозы

https://racurs.ua/n185875-akvatorii-chernomorskih-portov-rossii-obyavleny-zonoy-voennoy-ugrozy.html

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Україна оголосила акваторії шістьох чорноморських портів росії зоною воєнної загрози. Ідеться про порти Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань.

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Відповідне повідомлення 4 серпня опублікувала українська Держгідрографія.

Підставою такого оголошення слугує наказ № 5 Військово-морських сил України від 04 серпня 2023 року.

Атака на російський танкер SIG сталася увечері 4 серпня — це спецоперація Служби безпеки України та Військово-морського флоту Збройних сил України. Дрон ніс 450 кг тротилу. Коли він досяг цілі, сталася детонація, оскільки танкер був завантажений паливом.

Учора на світанку російську воєнно-морську базу в Новоросійську атакували надводні дрони. Серйозно постраждав великий десантний корабель «Оленегорський горняк».