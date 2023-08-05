Момент удару по російському танкеру SIG показав морський дрон

https://racurs.ua/ua/n185856-moment-udaru-po-rosiyskomu-tankeru-sig-pokazav-morskyy-dron-video.html

Ракурс

ЗМІ оприлюднили відеозапис моменту ймовірного удару морського безпілотника по російському нафтовому танкеру SIG у Чорному морі. Це судно транспортувало пальне для російських військ.

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Видання NV з посиланням на джерела вказує, що атака на російський танкер SIG ввечері 4 серпня — це спецоперація Служби безпеки України і Військово-морського флоту Збройних сил України. Атакуючий дрон ніс 450 кг тротилу. Коли він досяг цілі, сталася детонація, оскільки танкер був завантажений паливом.

Танкер рф SIG був збудований у 2014 році, його маса — майже 5 тис. тон.