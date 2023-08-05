У Керченській протоці морський дрон протаранив танкер рф

https://racurs.ua/ua/n185855-u-kerchenskiy-protoci-morskyy-dron-protaranyv-tanker-rf-foto.html

Ракурс

Невідомі морські безпілотники ввечері 4 серпня пошкодили у Керченській протоці російський танкер-хімовоз SIG.

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Про це спочатку написали російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали.

The Moscow Times пише, що танкер рф йшов з Туреччини. Видання також опублікувало аудіозапис одного з Телеграм-каналів, в якому йшлося про переговори екіпажу судна. Вони вказали, що SIG перебуває на плаву, але самостійно переміщатися не може.

У Морському рятувально-координаційному центрі згодом повідомили, що атакований морським безпілотником поблизу Криму російський танкер отримав пробоїну в районі машинного відділення, однак загрози затоплення судна немає.

Танкер SIG доставляв авіаційне паливо з тимчасово окупованого Криму до Сирії, за що США у 2019 році внесли його до санкційних списків.

За попередніми даними каналу, судно перебувало приблизно за 30 миль від берега, удар безпілотника припав на моторний відсік і насосне відділення. Вирішується питання про буксирування судна.