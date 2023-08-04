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Ракурс
Російські загарбники зазначають значних втрат в ході повномасштабного вторгнення, фото: «Альманах «Лебедь»

61 тисячу ліквідованих російських окупантів вже ідентифікувало МВС

4 сер 2023, 23:08
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У межах проекту МВС «Потерь.НЕТ» зібрано дані про вже 61 тис. 431 окупанта, який загинув на території України.


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Про це сьогодні, 4 серпня, заявив заступник Міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, вручаючи подяки поліцейським та курсантам за роботу над проектом, повідомляє прес-служба МВС.

Як відомо, політичне керівництво росії ніколи не визнавало втрати, але завдяки нашій роботі цивільне населення рф нарешті почало дізнаватися про справжні цифри загиблих окупантів, — зазначив Тимченко.

Зазначається, що метою проекту є протидія кремлівським наративам шляхом донесення об'єктивних даних щодо втрат рф у війні. Відвідувачі з території рф можуть перевірити на сайті проекту, чи містяться дані їхніх близьких у цій базі.

З моменту запуску «Потерь.НЕТ» кількість російських військових, які здаються у полон, значно збільшилась, — наголошують у МВС.

Проект МВС «Потерь.НЕТ» реалізовано у співпраці з ГУР МО, зокрема, Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими (проєкт «Хочу жить») та Нацполіцією.

Джерело: Ракурс


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