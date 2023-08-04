Так міг виглядати Shaihuludia shurikeni, інфографіка: Канзаський університет

https://racurs.ua/ua/n185853-monstry-z-duny-pidkazaly-uchenym-yak-nazvaty-starodavnogo-morskogo-hrobaka-foto.html

Ракурс

Палеонтологи з Канзаського університету (США), виявили досі невідомого науці стародавнього морського хробака, котрий жив у Кембрійському періоді 500 млн років тому.

.

Тварину, яка належить до кільчастих червів (аннелід), назвали Shaihuludia shurikeni — на честь вигаданих піщаних черв’яків «Шай-Хулуд» з відомого циклу романів Френка Герберта «Дюна». Про це повідомляє прес-служба вишу.

Це було перше, що спало на думку, — зазначила дослідниця Ріаннон ЛаВін, котра відкрила тварину.

Довжина скам’янілості становила 7−8 см. Хоча це трохи менше розмірів сучасних смартфонів, для скам’янілостей того часу це досить чимало.

Зазначається, що через незвичний вид тварини, учені спочатку провели сканування, щоб переконатися, що це дійсно рештки живої істоти.

Ми насамперед хотіли переконатися, що це було біологічне явище, тому що цілком можливо, що це міг бути просто якийсь дивний ріст мінералів, так це виглядало, — зазначають дослідники.

У назві виду також згадується «сюрікен» — японська метальна зброя у формі зірок. Причиною є незвичайна форма — хробак мав лезоподібні жорсткі щетинки.

Shaihuludia shurikeni особливо цікаві, оскільки вони мали дуже вражаючі щетинки, що робить їх унікальними серед кембрійських аннелід, — додають дослідники.

Ці тварини жили в морській екосистемі, де панували безхребетні організми, такі як трилобіти, брахіоподи, молюски та ранні форми членистоногих.