На монумент «Родина-мать» начали поднимать трезубец

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Ракурс

Підняття герба України на монумент «Батьківщина-мати» почалось 5 серпня.

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Фахівці запевняють, що вкладаються у графік і закінчать роботи до Дня Незалежності.

Все ж таки символічно, що вона дивиться в бік Москви, наче всі ці десятиліття чекала нападу саме з північного-сходу.

Монумент «Батьківщина-мати» у Києві перейменують на «Україна-мати».

У липні 2023 року Міністерство культури та інформаційної політики ухвалило рішення замість радянського герба на монументі «Батьківщині-матері» встановити український тризуб.

Монумент «Батьківщина-мати» розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він вважається найвищою скульптурою у Європі.

Попри те, що пам’ятник пов’язаний з комуністичним режимом, його вирішили не демонтувати. Ще у 2016 році повідомлялося, що зі щита скульптури планують прибрати герб СРСР.