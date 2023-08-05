Зеленский прокомментировал встречу в Саудовской Аравии, где обсуждается формула мира, предложенная Украиной

https://racurs.ua/n185889-zelenskiy-prokommentiroval-vstrechu-v-saudovskoy-aravii-gde-obsujdaetsya-formula-mira.html

Ракурс

Володимир Зеленський 5 серпня прокоментував міжнародну зустріч у Саудівській Аравії, де обговорюється формула миру, запропонована Україною. росії на цих переговорах немає.

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За словами Зеленського, у зустрічі радників лідерів держав представлено 42 країни світу.

Різні країни, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх поєднує пріоритет міжнародного права, і саме для цього Україна запропонувала формулу світу. Тому що міжнародний порядок, порушений російською агресією, мав відновити, — заявив Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

За даними журналістів, під час зустрічі Україна намагається переконати країни, що розвиваються, підтримати Формулу миру президента Зеленського.

«Ракурс» писав, що у Саудівській Аравії у місті Джидда 5 серпня розпочалися дводенні переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні.

У переговорах також візьмуть участь представники США, Євросоюзу та ключових країн, таких як Індія та Бразилія. 4 серпня Китай підтвердив, що відправить представника на переговори, ним стане спецпредставник КНР у справах Євразійського регіону Лі Хуей.

The New York Times писала, що на зустрічі в Саудівській Аравії Україна здійснить «новий дипломатичний ривок», щоб заручитися підтримкою країн, які не підтримують жодну зі сторін у війні, а також спробує «послабити позиції росії».

росію на саміт не запрошували. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова називала зустріч у Джідді спробою «скористатися щирими намірами низки держав з метою сколотити антиросійської коаліції».