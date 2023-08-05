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Переговоры, призванные ослабить россию — что известно о встрече в Саудовской Аравии
Переговоры, призванные ослабить россию — что известно о встрече в Саудовской Аравииhttps://racurs.ua/n185876-peregovory-prizvannye-oslabit-rossiu-chto-izvestno-o-vstreche-v-saudovskoy-aravii.htmlРакурс
Консультаціями у Саудівській Аравії Україна розпочинає нову дипломатичну кампанію з послаблення росії.
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The New York Times звертає увагу на те, що на зустріч до Джидди їдуть представники країн, які тривалий час намагалися триматися осторонь російсько-української війни. Зокрема, Китаю.
Цими вихідними на зустрічі в Саудівській Аравії Україна зробить нову спробу заручитися підтримкою десятків країн, що стане початком ширшої кампанії, спрямованої на ослаблення росії в найближчі місяці, вважають аналітики The New York Times.
Україна та Саудівська Аравія запросили дипломатів з близько 40 країн на переговори в порт Джидда на Червоному морі. Серед них — Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка та деякі багаті на нафту країни Перської затоки
Перед Україною стоїть подвійне дипломатичне завдання: їй необхідно заручитися підтримкою західних союзників, оскільки країна веде виснажливий і дорогий контрнаступ.
Однак, потрібно також розширити цю підтримку за рахунок залучення країн, які досі не виявляли рішучості, — йдеться у матеріалі.
Це нелегке завдання, зауважують журналісти, адже боротьбу за лояльність країн, які ще не визначилися зі своєю позицією щодо російсько-української війни також веде росія.
«Китайський прорив» саудитів
Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення Китаю направити представника на зустріч до Джидди — це суперпрорив для України. Про це повідомляє Українська правда.
Саудівська Аравія залучила Китай, і це історична перемога, — зазначив Кулеба.
Президент України Володимир Зеленський також подякував Саудівській Аравії за організацію зустрічі та особливо відзначив роль країн глобального Півдня у можливому досягненні миру.
Це дуже важливо, тому що в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, в Азії, в інших частинах світу безпосередньо залежить від того, наскільки швидким буде світ у реалізації формули миру, — зазначив він.
У п’ятницю Китай підтвердив участь в саміті щодо України в Саудівській Аравії.
Як заявив офіційний представник МЗС Ван Веньбінь, на запрошення Королівства Саудівська Аравія вирушить до Джидди спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей.
Китай готовий працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання української кризи, — підкреслили в МЗС.
Мотиви Саудівської Аравії
Саудівська Аравія розглядає мирні переговори щодо України в Джидді як можливість показати себе «миротворцем» у російсько-українській війні, пише Politico.
Зазначається, що Саудівська Аравія намагається повернутися на міжнародну арену та зміцнити свої дипломатичні сили. Тому у Джидді пройде зустріч політичних радників України, держав «глобального півдня», ЄС, США та Канади.
А що ж Москва?
За інформацією видання, десятки радників з питань національної безпеки та високопосадовців уже прибули до міста Джидда на Червоному морі для зустрічі, яка розпочнеться увечері 5 серпня.
Москва буде проінформована про підсумки переговорів щодо України в Джидді, пише Politico. Це зробить, як очікується, Саудівська Аравія.
Видання зазначає, що запланована на 5−6 серпня зустріч буде складатись з десяти підтем. Зокрема, учасники переговорів планують обговорити продовольчу, екологічну та енергетичну безпеку, звільнення в’язнів та створення трибуналу воєнних злочинів.
Важливо, щоб ми мали результат, прийнятний для українського народу, — прокоментував виданню один із чиновників Євросоюзу.