Переговори у Джидді покликані послабити росію – що відомо про зустріч у Саудівській Аравії

https://racurs.ua/ua/n185876-peregovory-u-djyddi-poklykani-poslabyty-rosiu-scho-vidomo-pro-zustrich-u-saudivskiy-araviyi.html

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Консультаціями у Саудівській Аравії Україна розпочинає нову дипломатичну кампанію з послаблення росії.

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The New York Times звертає увагу на те, що на зустріч до Джидди їдуть представники країн, які тривалий час намагалися триматися осторонь російсько-української війни. Зокрема, Китаю.

Цими вихідними на зустрічі в Саудівській Аравії Україна зробить нову спробу заручитися підтримкою десятків країн, що стане початком ширшої кампанії, спрямованої на ослаблення росії в найближчі місяці, вважають аналітики The New York Times. Україна та Саудівська Аравія запросили дипломатів з близько 40 країн на переговори в порт Джидда на Червоному морі. Серед них — Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка та деякі багаті на нафту країни Перської затоки Перед Україною стоїть подвійне дипломатичне завдання: їй необхідно заручитися підтримкою західних союзників, оскільки країна веде виснажливий і дорогий контрнаступ.

Однак, потрібно також розширити цю підтримку за рахунок залучення країн, які досі не виявляли рішучості, — йдеться у матеріалі.

Це нелегке завдання, зауважують журналісти, адже боротьбу за лояльність країн, які ще не визначилися зі своєю позицією щодо російсько-української війни також веде росія.

«Китайський прорив» саудитів

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення Китаю направити представника на зустріч до Джидди — це суперпрорив для України. Про це повідомляє Українська правда.