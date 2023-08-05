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Ракурс
Переговори у Джидді покликані послабити росію – що відомо про зустріч у Саудівській Аравії

Переговори, що покликані послабити росію — що відомо про зустріч у Саудівській Аравії

5 сер 2023, 15:38
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Консультаціями у Саудівській Аравії Україна розпочинає нову дипломатичну кампанію з послаблення росії.


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The New York Times звертає увагу на те, що на зустріч до Джидди їдуть представники країн, які тривалий час намагалися триматися осторонь російсько-української війни. Зокрема, Китаю.

Цими вихідними на зустрічі в Саудівській Аравії Україна зробить нову спробу заручитися підтримкою десятків країн, що стане початком ширшої кампанії, спрямованої на ослаблення росії в найближчі місяці, вважають аналітики The New York Times.

Україна та Саудівська Аравія запросили дипломатів з близько 40 країн на переговори в порт Джидда на Червоному морі. Серед них — Китай, Індія, Бразилія, Південна Африка та деякі багаті на нафту країни Перської затоки

Перед Україною стоїть подвійне дипломатичне завдання: їй необхідно заручитися підтримкою західних союзників, оскільки країна веде виснажливий і дорогий контрнаступ.

Однак, потрібно також розширити цю підтримку за рахунок залучення країн, які досі не виявляли рішучості, — йдеться у матеріалі.

Це нелегке завдання, зауважують журналісти, адже боротьбу за лояльність країн, які ще не визначилися зі своєю позицією щодо російсько-української війни також веде росія.

«Китайський прорив» саудитів

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення Китаю направити представника на зустріч до Джидди — це суперпрорив для України. Про це повідомляє Українська правда.

Саудівська Аравія залучила Китай, і це історична перемога, — зазначив Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський також подякував Саудівській Аравії за організацію зустрічі та особливо відзначив роль країн глобального Півдня у можливому досягненні миру.

Це дуже важливо, тому що в таких питаннях, як продовольча безпека, доля мільйонів людей в Африці, в Азії, в інших частинах світу безпосередньо залежить від того, наскільки швидким буде світ у реалізації формули миру, — зазначив він.

У п’ятницю Китай підтвердив участь в саміті щодо України в Саудівській Аравії.

Як заявив офіційний представник МЗС Ван Веньбінь, на запрошення Королівства Саудівська Аравія вирушить до Джидди спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей.

Китай готовий працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання української кризи, — підкреслили в МЗС.

Мотиви Саудівської Аравії

Саудівська Аравія розглядає мирні переговори щодо України в Джидді як можливість показати себе «миротворцем» у російсько-українській війні, пише Politico.

Зазначається, що Саудівська Аравія намагається повернутися на міжнародну арену та зміцнити свої дипломатичні сили. Тому у Джидді пройде зустріч політичних радників України, держав «глобального півдня», ЄС, США та Канади.

А що ж Москва?

За інформацією видання, десятки радників з питань національної безпеки та високопосадовців уже прибули до міста Джидда на Червоному морі для зустрічі, яка розпочнеться увечері 5 серпня.

Москва буде проінформована про підсумки переговорів щодо України в Джидді, пише Politico. Це зробить, як очікується, Саудівська Аравія.

Видання зазначає, що запланована на 5−6 серпня зустріч буде складатись з десяти підтем. Зокрема, учасники переговорів планують обговорити продовольчу, екологічну та енергетичну безпеку, звільнення в’язнів та створення трибуналу воєнних злочинів.

Важливо, щоб ми мали результат, прийнятний для українського народу, — прокоментував виданню один із чиновників Євросоюзу.

Джерело: Ракурс


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