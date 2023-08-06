Войска рф сбросили авиабомбы на центр переливания крови. Фото: Владимир Зеленский в Telegram

https://racurs.ua/n185890-okkupanty-razbombili-centr-perelivaniya-krovi-na-harkovschine-est-pogibshie.html

Ракурс

Війська російської федерації скинули авіаційну бомбу на центр переливання крові у Харківській області.

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Ворогом була атакована Куп’янська громада. Внаслідок бомбардування є загиблі й поранені. Рятувальники ліквідовують пожежу, яка виникла внаслідок удару. Про це пізно ввечері 5 липня президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів — це справа честі для всіх, хто цінує життя, — написав він.

Нагадаємо, російська окупаційна армія 3 серпня та 4 серпня п’ять разів обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Постраждали двоє цивільних із Нікополя.