ПВО уничтожила 57 воздушных целей над Украиной ночью

ПВО уничтожила 57 воздушных целей. Фото:

https://racurs.ua/n185891-pvo-unichtojila-57-vozdushnyh-celey-nad-ukrainoy-nochu.html

Ракурс

Масований ракетний удар був завданий російськими окупантами з вечора 5 серпня по ранок 6 серпня 2023 року.

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Україну атакували ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами «Shahed-136/131». У першій хвилі атаки увечері 5-го серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал». ППО зуміла знищити 12 із 14 «Калібрів». Щодо «Кинджалів» інформацію не оприлюднювали. Про це командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило в Telegram.

А в ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними дронами"Shahed-136/131″ з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію. Було знищено усі 27 «Шахедів», п’ять із шести «Калібрів» та 13 із 20 крилатих ракет Х-101/Х555.

Тож загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го по ранок 6-го серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу. Було знищено 17 крилатих ракет «Калібр», 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 27 ударних БпЛА «Shahed-136/131».