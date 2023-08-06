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Поврежденный дронами корабль «Оленегорский горняк».

Новые фото поврежденного «Оленегорского горняка» появились в сети

6 авг 2023, 12:50
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Нові фото пошкодженого дронами великого десантного корабля «Оленегорський горняк» з’явилися в мережі.


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Наразі підбите судно розташоване в порту новоросійська. Біля корабля можна побачити плавучий кран, аварійно-рятувальне судно та два водолазних катери. Пошкоджений корабель підтримують кранами, щоб відремонтувати пошкодження. Про це повідомляє на InformNapalm.

Нагадаємо, в ніч на 4 серпня морські дрони атакували базу військово-морських сил рф у новоросійську. Російське міноборони заявило про «відбиття» атаки, однак пізніше до мережі потрапили фотографії з пошкодженим кораблем. В Службі безпеки України заявили, що надводні дрони підбили великий десантний корабель «Оленегорский горняк».

Джерело: InformNapalm

Источник: Ракурс


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