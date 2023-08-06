Поврежденный дронами корабль «Оленегорский горняк».

https://racurs.ua/n185899-novye-foto-povrejdennogo-olenegorskogo-gornyaka-poyavilis-v-seti.html

Ракурс

Нові фото пошкодженого дронами великого десантного корабля «Оленегорський горняк» з’явилися в мережі.

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Наразі підбите судно розташоване в порту новоросійська. Біля корабля можна побачити плавучий кран, аварійно-рятувальне судно та два водолазних катери. Пошкоджений корабель підтримують кранами, щоб відремонтувати пошкодження. Про це повідомляє на InformNapalm.

Нагадаємо, в ніч на 4 серпня морські дрони атакували базу військово-морських сил рф у новоросійську. Російське міноборони заявило про «відбиття» атаки, однак пізніше до мережі потрапили фотографії з пошкодженим кораблем. В Службі безпеки України заявили, що надводні дрони підбили великий десантний корабель «Оленегорский горняк».

Джерело: InformNapalm