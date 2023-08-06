Российская армия за сутки атаковала 12 областей. Фото:

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Російська окупаційна армія 5 серпня атакувала 12 українських областей.

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Зокрема, вночі вибухи зафіксовано в Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах. Сили ППО збили більшість ракет. У Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено декілька приватних житлових будинків, комунальний заклад культури та приміщення автовокзалу, виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора. Внаслідок вибуху травми дістав працівник об'єкта. Про це повідомили в ОВА.

На Рівненщині під час нічної повітряної тривоги були зафіксовані вибухи на півдні області. Працювало ППО. На щастя обійшлося без жертв і постраждалих. Пошкоджено лише декілька приватних домогосподарств.

У Черкаській області вночі ППО збила крилату ракету. Повідомлень щодо поранень, пошкоджень майна або пожеж не надходило.

А Чернігівська область вчора була під обстрілами шість разів. Було зафіксовано 55 вибухів, росіяни використовували міномети, артилерію та гранатомети.

На Сумщині вночі та вранці ворог здійснив шість обстрілів. Зафіксовано 19 вибухів. росіяни обстріляли шість населених пунктів з мінометів, артилерії, гранатометів та кулеметів. Попередньо, без жертв та руйнувань.

У Дніпропетровській області знову під вогнем опинилася Нікопольщина. Також була обстріляна Запорізька область. В регіоні пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, комунальні об'єкти. Загалом протягом доби російськими військами було здійснено 95 ударів по 21 населеному пункту. Обійшлося без постраждалих.

А в Харківській області ворог скинув керовану авіабомбу по нежитловому приміщенню у селі Кругляківка Куп’янського району. Попередньо відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.

У Миколаївській області ППО знищила дві крилаті ракети «Калібр» та два ударні безпілотники типу Shahed-136. В Очакові обстрілами пошкоджено житлові будинки.

По Херсонській області за добу ворог здійснив 46 обстрілів, випустивши 188 снарядів, з них по Херсону — 24 снаряди. Російські війська влучили в райони 15 населених пунктів. Через російську агресію четверо людей поранено.

Луганська область за добу була під 147 обстрілами, а в Донецькій області за добу ворог здійснив 10 обстрілів шести населених пунктів. Одна людина поранена.

Нагадаємо, 5 серпня Хмельницька область була тричі атакована російськими ворогами. Під прицілом окупантів знову опинився аеродром Старокостянтинова.