Ворог тричі атакував Хмельниччину. Фото:

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Хмельницька область 5 серпня була тричі атакована російськими ворогами.

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Під прицілом окупантів знову опинився аеродром Старокостянтинова. Більшість ракет, якими російські військові атакували Хмельниччину збили сили протиповітряної оборони. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що в Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки, комунальний заклад культури, автовокзал та комерційні приміщення.

Також виникла пожежа на складі відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді, внаслідок обстрілів постраждав працівник.

Нагадаємо, масований ракетний удар був завданий російськими окупантами з вечора 5 серпня по ранок 6 серпня 2023 року. Україна була атакована ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами «Shahed-136/131». ППО знищила 57 повітряних цілей.