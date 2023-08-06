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Ракурс
рф у війні втратила половину своїх десантників. Фото:

рф втратила щонайменше половину бійців десантних військ — британська розвідка

6 сер 2023, 10:50
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Країна-агресор рф втратила як мінімум половину бійців десантних військ, яких у 2022 році кинули на війну проти України.


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В Україні внаслідок бойових дій були ліквідовані щонайменше 15 тис. десантників. Несанкціоноване розголошення даних про масштабні втрати росії у війні сталося під час святкування дня вдв росії 2 серпня. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило в Twitter.

Згодом цю заяву видалили з офіційних каналів рф. Натомість російське командування так не і сказало, скільки російських десантників було вбито чи серйозно поранено в Україні.

Однак екстраполяція даних Теплінського підтверджує оцінку, що принаймні 50% з 30 тис. десантників, які були направлені в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені, — наголосили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, заступник Міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко заявив, що в межах проекту МВС «Потерь.НЕТ» зібрано дані про вже 61 тис. 431 окупанта, який загинув на території України.

Джерело: Ракурс


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