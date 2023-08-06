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рф в войне потеряла половину своих десантников. Фото:
рф потеряла по меньшей мере половину бойцов десантных войск — британская разведкаhttps://racurs.ua/n185895-rf-poteryala-po-menshey-mere-polovinu-boycov-desantnyh-voysk-britanskaya-razvedka.htmlРакурс
Країна-агресор рф втратила як мінімум половину бійців десантних військ, яких у 2022 році кинули на війну проти України.
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В Україні внаслідок бойових дій були ліквідовані щонайменше 15 тис. десантників. Несанкціоноване розголошення даних про масштабні втрати росії у війні сталося під час святкування дня вдв росії 2 серпня. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило в Twitter.
Згодом цю заяву видалили з офіційних каналів рф. Натомість російське командування так не і сказало, скільки російських десантників було вбито чи серйозно поранено в Україні.
Однак екстраполяція даних Теплінського підтверджує оцінку, що принаймні 50% з 30 тис. десантників, які були направлені в Україну у 2022 році, були вбиті або поранені, — наголосили в оборонному відомстві.
Нагадаємо, заступник Міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко заявив, що в межах проекту МВС «Потерь.НЕТ» зібрано дані про вже 61 тис. 431 окупанта, який загинув на території України.