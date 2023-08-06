Кирилл Буданов оценил успешность контрнаступления. Фото:

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Контрнаступ Збройних сил України триває.

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Просування військових на Бахмутському напрямку наразі відбувається трохи швидше, ніж на півдні. Однак наступальна операція Сил оборони проходить доволі складно, оскільки рф встигла дещо укріпити свою позицію стаціонарними оборонними комплексами. Про це керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю bTV.

Найголовніше, що наступ не зупиняється, а продовжується. На мою думку, на Бахмутській лінії він йде трохи швидше, ніж на півдні, але час покаже, — зазначив він.

Нагадаємо, 6 серпня заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що в деяких місцях у районі Бахмута ЗСУ прорвали першу лінію оборони та вийшли на проміжні позиції. Однак наступ ускладнюється тим, що російська армія звела ґрунтовні оборонні рубежі.

Джерело: bTV