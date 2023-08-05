Українське військове керівництво повідомило про прорив першої лінії російської оборони

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Українське військове керівництво повідомило про прорив першої лінії російської оборони.

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За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, у деяких місцях у районі Бахмута ЗСУ прорвали першу лінію оборони та вийшли на проміжні позиції. Однак, як уточнює Маляр, поступ ускладнюється тим, що російська армія звела ґрунтовні оборонні рубежі.

На основних, ключових висотах ворог фактично збудував бетонні інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ та самі бойові дії, — сказала вона.

Також Маляр повідомила, що на сході та на півдні фронту російське командування стягує резерви, зокрема десантно-штурмові війська.

Напередодні американське видання The Wall Street Jounal проаналізувало, як змінилася тактика російських військ із початком контрнаступу ЗСУ, яке триває вже два місяці.

Журналісти вказують, що зараз російські сили дозволяють техніці ЗСУ вийти на мінні поля і лише потім розпочинають контратаку — часто із фланговою підтримкою танків. Щойно українську техніку вдається вибити, росіяни використовують міномети та артилерію проти піхоти.