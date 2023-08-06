В МВД отреагировали на инициативу запретить выезд из Украины на три года после войны

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Руководитель Института будущего предложил запретить выезд мужчинам из Украины на три года после войны
В МВД отреагировали на инициативу запретить выезд из Украины на три года после войныhttps://racurs.ua/n185906-v-mvd-otreagirovali-na-iniciativu-zapretit-vyezd-iz-ukrainy-na-tri-goda-posle-voyny.htmlРакурс
Керівник Інституту майбутнього Вадим Денисенко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук запропонував заборонити чоловікам виїздити з України навіть у перші три роки після війни.
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Інакше ми просто не збережемося як нація, — пояснив свою ініціативу Денисенко.
На думку Денисенка, якщо «одним махом відкрити кордони», з України виїдуть ще мільйон громадян на додачу до тих, хто вже перебуває за кордоном.
Зараз за кордоном близько 7 млн людей, повернеться половина. Всі ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню — лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів нема і не буде. На жаль, — вважає Денисенко.
Ця ініціатива викликала бурхливу реакцію у суспільстві.
Зокрема прес-служба МВС опублікувала повідомлення, в якому наголошується, що поширювана інформація про те, що Денисенко також є радником міністра внутрішніх справ, не відповідає дійсності.
На численні запити журналістів повідомляємо офіційно: Вадим Денисенко не є радником Міністра внутрішніх справ. Відповідно висловлювання пана Денисенка стосовно заборони виїзду чоловікам за кордон — особиста думка. Прохання не вважати це позицією МВС України, — наголошують у відомстві.