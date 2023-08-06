У МВС відреагували на ініціативу заборонити виїзд з України на три роки після війни

Керівник Інституту майбутнього запропонував заборонити виїзд чоловікам з України на три роки після війни

https://racurs.ua/ua/n185906-u-mvs-vidreaguvaly-na-iniciatyvu-zaboronyty-vyyizd-z-ukrayiny-na-try-roky-pislya-viyny.html

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Керівник Інституту майбутнього Вадим Денисенко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук запропонував заборонити чоловікам виїздити з України навіть у перші три роки після війни.

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Інакше ми просто не збережемося як нація, — пояснив свою ініціативу Денисенко.

На думку Денисенка, якщо «одним махом відкрити кордони», з України виїдуть ще мільйон громадян на додачу до тих, хто вже перебуває за кордоном.

Зараз за кордоном близько 7 млн людей, повернеться половина. Всі ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню — лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів нема і не буде. На жаль, — вважає Денисенко.

Ця ініціатива викликала бурхливу реакцію у суспільстві.

Зокрема прес-служба МВС опублікувала повідомлення, в якому наголошується, що поширювана інформація про те, що Денисенко також є радником міністра внутрішніх справ, не відповідає дійсності.