ЗСУ за тиждень ліквідували 4 тис. рашистів, інфографіка: Олександр Павлюк

https://racurs.ua/ua/n185905-vtraty-rashystiv-za-tyjden-pidrahuvaly-u-zsu-infografika.html

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Сили оборони України за тиждень — з 31 липня по 6 серпня — знищили 4 тис. російських військових.

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Про це сьогодні, 6 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Також ворог за тиждень втратив 616 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема: