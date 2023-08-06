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Сили оборони України за тиждень — з 31 липня по 6 серпня — знищили 4 тис. російських військових.
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Про це сьогодні, 6 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.
Також ворог за тиждень втратив 616 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема:
- 32 танки;
- 84 бойові броньовані машини;
- 170 артилерійських систем
- сім одиниць РСЗВ;
- сім установок ППО;
- 166 одиниць автотехніки;
- 23 одиниці спецтехніки;
- Захисники України також збили за 12 ворожих ракет та 115 безпілотників.
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