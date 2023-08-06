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ЗСУ за тиждень ліквідували 4 тис. рашистів, інфографіка: Олександр Павлюк

Втрати рашистів за тиждень підрахували у ЗСУ (ІНФОГРАФІКА)

6 сер 2023, 15:42
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Сили оборони України за тиждень — з 31 липня по 6 серпня — знищили 4 тис. російських військових.


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Про це сьогодні, 6 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Також ворог за тиждень втратив 616 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема:

  • 32 танки;
  • 84 бойові броньовані машини;
  • 170 артилерійських систем
  • сім одиниць РСЗВ;
  • сім установок ППО;
  • 166 одиниць автотехніки;
  • 23 одиниці спецтехніки;
  • Захисники України також збили за 12 ворожих ракет та 115 безпілотників.

ЗСУ за тиждень ліквідували 4 тис. рашистів, інфографіка: Олександр Павлюк

Джерело: Ракурс


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