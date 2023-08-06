Пошкоджений російський танкер «Сіг». Фото:

https://racurs.ua/ua/n185902-fotografiyi-poshkodjenogo-rosiyskogo-tankera-sig-opryludnyly-zmi.html

Ракурс

Супутникові фотографії російського танкера «Сіг», який був актований морським дроном у ніч на 5 серпня, з’явилися в мережі.

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Світлини були зроблені вранці цієї суботи, 5 серпня. На кадрах можна побачити два буксири. Зокрема їх присутність підтвердили й дані сервісу Marinetraffic.com. Про це повідомляє «Радіо свобода».

Зазначається, що до підбитого танкера прибуло судно «Водолаз Кузьміних». На кораблі перебувають фахівцями для проведення підводно-технічних робіт. У неділю, 6 серпня, корабель повернувся в порт Анапи.

Морський дрон пошкодив танкер, частково затопило машинне відділення.

Цей танкер рф використовує для перевезення хімічних речовин і нафтопродуктів. Також з 2019 року корабель перебуває під санкціями США через доставку авіапального з Криму до Сирії.

Нагадаємо, 4 серпня Україна оголосила акваторії шістьох чорноморських портів росії зоною воєнної загрози. Ідеться про порти Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань.

Джерело: «Радіо свобода»